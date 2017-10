Furtwangen Immer mehr Furtwanger stimmen per Brief ab

Wahlbezirke

Furtwangen teilt sich in zehn Wahlbezirke. Diese sind so zugeschnitten, dass sie in etwa gleich groß sind. "Pro Bezirk haben wir zwischen 600 und 700 Wahlberechtigte", erklärt Quendt. Dennoch gebe es auch Ausreißer: Im kleinsten Bezirk Linach dürfen nur rund 100 Menschen ihre Stimme abgeben, im größten, in Kussenhofen sind es dagegen rund 1100. Zu den Urnenbezirken kommt ein Briefwahlbezirk, der sich über das komplette Stadtgebiet erstreckt.

Wahlberechtigte

Aufgerufen zur Wahl sind rund 7150 Menschen. Das sind etwa 650 mehr als bei der Bundestagswahl. Den Unterschied erklärt Quendt so: "Bei der Bürgermeisterwahl dürfen auch Bürger ab 16 Jahren und EU-Bürger wählen."

Wahllokale

Es gibt nur drei Wahllokale, die nicht in städtischen Räumlichkeiten eingerichtet werden: im Kindergarten St. Martin, im Altenheim St. Cyriak und im Autohaus Siedle. Die übrigen sieben Wahllokale sind in der Friedrichschule, zwei in der Hauptschule, im Rathaus Neukirch, in der Dorfgemeinschaft Schönenbach, im Rathaus Rohrbach und im Gemeinschaftshaus Linach untergebracht.