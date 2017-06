Furtwangen Im Sommer mehr Zeit fürs Studium

Furtwangen. Dass es geht und wie es geht, zeigen die studierenden Spitzensportler an der Hochschule Furtwangen (HFU). Sie trafen sich zum Erfahrungsaustausch.

Im Februar wurde Benedikt Doll Sprint-Weltmeister im Biathlon. Zuvor war er bereits zweifacher Biathlon-Europameister. Er studiert Wirtschaftsingenieurswesen, Marketing und Vertrieb an der HFU. Im Sommersemester hat er wieder Zeit für das Studium, auch wenn er bis zu 40 Stunden pro Woche trainiert. Ab Herbst stehen intensiveres Training und vor allem die Wettbewerbe im In- und Ausland an.

Durch ihre Lage im Schwarzwald zieht die HFU die Wintersportler an. Ein bekannter Absolvent ist Georg Hettich, Goldmedaillen-Gewinner in der Nordischen Kombination bei den Olympischen Spielen in Turin 2006. Er studierte während seiner aktiven Sportzeit an der HFU Medical Engineering. Mittlerweile hat er seine sportliche Karriere beendet, promoviert und arbeitet in der Region in der Medizintechnik-Branche.