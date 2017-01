Furtwangen Im Neun-Meter-Schießen klappt’s

Schon in der Vorrunde agierte man sehr souverän und konnte alle vier Spiele gewinnen. Unter anderem schlug man den Titelverteidiger SV Ebnet 1 mit 2:0. Die weiteren Siege waren das 7:1 gegen SG Schluchsee/Feldberg, das 2:0 gegen den SV Friedenweiler und das 5:1 gegen Gastgeber SV St. Märgen. Im Halbfinale schlug man schließlich den SV Ebnet 2 mit 5:0.

So kam es dann am Freitagabend zu später Stunde zum Endspiel gegen den Bezirksligisten SV Hinterzarten. Nach regulärer Spielzeit stand es 0:0. So kam es zum 9-Meter-Schießen. Dort siegte man schließlich mit 5:4 und konnte so den Turniersieg erringen.