Furtwangen Im Dachsteingebiet drei Tage unterwegs

Der Freitag begann mit einem ortsansässigen Reiseleiter und einer Rundfahrt durch das Salzburgerland vorbei an Bad Ausee, wo es einen kurzen Halt bei der Lebkuchenmanufaktur gab. Über Bad Ischl erreichten die Teilnehmer das Weiße Rössl am Wolfgangsee. Nach der Mittagspause ging es auf anderer Strecke wieder Richtung Hotel. Vor der Ankunft gab es noch wir noch eine kleine Wanderung am Steirischen Bodensee, der schneller umrundet wurde als sein großer Bruder.

Am Samstag ging es dann zum Dachsteingletscher. Hier wurde den Gästen ein wunderbares Panorama geboten. Die Gruppe teilte sich, manche besuchten die Treppe ins Nichts und den Eispalast. Es konnte eine Wanderung im Schnee gemacht oder wieder zur Talstation gefahren werden. Von dort wurde eine Wanderung zur Brandalm angeboten. Nach einem gemütlichen Aufenthalt auf der Sonnenterasse kehrten die Wanderer zum Bus an der Talstation zurückund fuhren dem Abendessen entgegen.

Am Sonntag ging es schweren Herzens wieder auf die Heimreise. Dank der Umfahrungen bekannter Staugebiete war diese sehr interessant durch Zell am See und Kitzbühel mit Halt beim Stanglwirt am wilden Kaiser, am Sylvensteinsausee und in Wangen im Allgäu.