Furtwangen Im bunten Zug von Haus zu Haus

Die Narrenbaumsetzer machten sich dann daran, mit viel Anstrengung den großen Baum aufzustellen. Zwischendurch gab eine Stärkung mit Feuerwasser. Schließlich quittierte der Musikverein mit schwungvollen Klängen das erfolgreiche Aufstellen des Baumes. Nun ging es weiter auf den Zug in das Dorf. Während der Hock und das Baumstellen viele Gäste lockt, bleibt das Ausrufen durch das Dorf eine interne Veranstaltung. Denn hier laden sich die Rohrbacher gegenseitig ein, indem sie an mehreren Häusern Stände aufbauen. Es sind nicht mehr so viele Teilnehmer wie in früheren Jahren, aber auch diesmal waren es wieder zehn Stationen, an denen die Rohrbacher haltmachen und dem jeweiligen Ständchen der Musikkapelle lauschen konnten.

Währenddessen werden die Narren verwöhnt. An einem Haus sind es Naschereien, beim nächsten steht Kuchen bereit, es gibt Getränke, Suppe und vieles mehr. Gerade diese Vielfalt macht diesen Umzug einzigartig. Und so zieht diese feuchtfröhliche Runde mehrere Stunden lang durch das ganze Dorf. Eine der Stationen ist im Übrigen ganz auf die Kinder ausgerichtet, hier gibt es für sie Würstchen, Kinderbowle und Süßigkeiten.