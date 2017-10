Furtwangen Idee des fairen Handels prägt Feier

"Wie die Bauern ernten" hieß es für die Jüngsten im Gottesdienst. Es wurde deutlich, dass es mit den Lebensmitteln auf der Erde fair und gerecht zugehen sollte, dass Landwirte vor Ort sowie Bauern auf der ganzen Welt unterstützt werden müssen.

Deshalb stand auch das sich anschließende gemeinsame Frühstück im Haus Schuh­peter ganz im Zeichen der Fair- Trade-Idee. Mit fair gehandeltem Kaffee und Kakao, mit regionalen Produkten und selbst gemachter Marmelade kam ein schmackhaftes Frühstück zusammen, das sich viele schmecken ließen.

Ein Papstwort prägte die Segnung der Utensilien für die neu eingerichtete Spielecke in der Kreuzkapelle. "Die Tränen eines Kindes sind die beste Predigt", sagte Papst Franziskus bei einem seiner Pfarrbesuche. Und wann immer er ein Kind sehe, "erfasst Hoffnung mein Herz. Ein Kind zu sehen, heißt die Zukunft sehen. Ich verspüre dann eine große Zuversicht, denn jedes Kind ist unsere Hoffnung, für die Zukunft der Menschheit." So gibt es in Zukunft die Möglichkeit, sonntags in der Kreuzkapelle mit kleinen Kindern die manchmal etwas lange Zeit des Gottesdienstes zu überbrücken. Es stehen eine Kirche aus Bauklötzen und diverse Bücher zur Verfügung.