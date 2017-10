Furtwangen Höriwanderung hat das Büllefest zum Ziel

Mit dem Bus fuhren die fast 50 Teilnehmer nach Iznang und wanderten von dort in knapp viereinhalb Stunden und 16 Kilometer über den Wasserturm Horn, Hemmenhofen, Gaienhofen und Hornstaad nach Horn und zurück nach Iznang. Unterwegs gab es herrliche Panoramaausblicke über den See.

Alljährlich am ersten Sonntag im Oktober steht die Halbinsel Höri am Bodensee im Zeichen der Bülle, wie dort die Zwiebel genannt wird. Jedes Jahr findet abwechselnd in einem anderen Ortsteil von Moos dieses Fest statt. Die Wanderer genossen bei schöner warmer Herbstsonne in Iznang die über 40 schön dekorierten Stände der Mooser Einwohner mit kunstvoll geflochtenen Zöpfen und Kränzen der roten und gelben Bülle. Mal waren die Knollen bemalt, verziert oder in Gebilde eingearbeitet.

Daneben gab es auch viele andere landwirtschaftliche Erzeugnisse rund um die Zwiebel, nicht zuletzt wunderbare Trockenblumensträuße.