Furtwangen Höhepunkt ist ein Brand im Rathaus

Das Team um Jugendleiter Jürgen Wahl von der Furtwanger Jugendfeuerwehr war bei diesen vielen Einsätzen und den 38 Kindern und Jugendlichen stark gefordert. Immerhin 33 Helfer waren das Wochenende über im Einsatz. Neben der Betreuung bei den Übungen gehörte dazu auch die Versorgung mit Speis und Trank im Rettungszentrum. Ganz wichtig, so Jürgen Wahl, war auch die breite Unterstützung durch Industrie und Betriebe, wodurch erst die verschiedenen Übungen ermöglicht wurden. Ein Beispiel sei hier die Bauunternehmung Hermann, wo man auf dem Bauhof-Gelände üben konnte und dabei die verschiedenen Materialien bis zum Vorderlader zur Verfügung hatte, beispielsweise für ein verschüttetes Opfer.

Alles habe sehr viel Spaß gemacht und auch super funktioniert, so die Bilanz von Jürgen Wahl. Die Einsätze erfolgten im Übrigen auch wieder jeweils überraschend mit richtigem Alarm, zum Teil bis spät in den Abend hinein. Und auch am frühen Morgen bereits vor dem Frühstück ging es hinaus zu einem weiteren Einsatz. Der Höhepunkt des Wochenendes, auch wenn anschließend noch kleinere Übungen folgten, war am Sonntagvormittag die große Gesamt-Probe am Furtwanger Rathaus. Hier hatten sich viele Zuschauer eingefunden, nicht zuletzt angelockt durch die vielen Feuerwehrfahrzeuge und die Martinshörner. Unter anderem verfolgten hier die Kommandanten interessiert den Leistungsstand ihres Nachwuchses.

Spektakuläres Bild

Angenommen wurde ein Brand im Bürgersaal, aus dem acht "Opfer" gerettet werden mussten. Gleichzeitig wurde über Hydranten und aus der Breg die Wasserversorgung sichergestellt und eifrig gelöscht, nicht zuletzt von der Drehleiter aus. So gab es für die Zuschauer ein interessantes, sehr spektakuläres Bild.