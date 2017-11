Furtwangen Höhepunkt ist der bunte Abend mit Sketchen und Showtanz

Furtwangen-Neukirch. Eine durchweg positive Bilanz konnte der Narrenclub Neukirch (NCN) bei seiner Hauptversammlung im "Thälerhäusle-Ochsen" ziehen. Die Kameradschaft ist bestens, die närrische Zeit verlief traumhaft und die Finanzen entwickeln sich gut.

Gut gelaunt war der Kern des 150 Mitglieder umfassenden Vereins. Vorsitzender Sven Hofmeier blickte auf ein schönes Helferfest auf dem Leimoos zurück. Informativ berichtete Schriftführer Marcel Scherzinger, der das Vereinsjahr am 11. November 2016 beginnen ließ. Schon kurze Zeit danach kam es zum "Guscht-Treffen", wobei Material für den bunten Abend gesucht wurde.

Die Fasnet 2017 konnte mit dem Narrenbaumstellen der Hexen, Wölfe und Bregeme Wieble eingeläutet werden, geprägt durch einen kleinen Umzug und die Feier im Café. Höhepunkt der Fasnet war der bunte Abend. Gardetanz, Sketche, Tanz der Hexen und ein Showtanz der "Puppen" des NCN-Balletts sorgten für beste Unterhaltung. Am "G’schmutzige Dunschdig" war Schülerbefreiung mit nachmittäglicher Kinderfasnet und gemütlichem Ausklang. Der Rosenmontagsumzug setzte sich nach einer Stärkung in der Besenwirtschaft in Bewegung mit Abschluss in der Schwarzwaldhalle, wo die Nebelkrähen kräftig einheizten und Hexen- und NCN-Ballett ihre choreografischen Künste zeigten.