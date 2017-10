Furtwangen Hochschule startet ins Wintersemester

Die Vorlesungszeit des Wintersemesters hat an der Hochschule Furtwangen (HFU) begonnen. 1288 Studienanfänger im ersten Semester kann die Hochschule begrüßen: Am Campus Furtwangen sind es 675, in Schwenningen 431 und in Tuttlingen 182.

Furtwangen. Die Hochschule zählt auch in diesem Semester über 6600 Studenten an ihren drei Standorten. Zum Vergleich: Vor einem Jahr, im Wintersemester 2016/17 waren 6687 Studenten eingeschrieben. Drei neue Studiengänge werden angeboten, insgesamt standen für das Wintersemester über 40 Studiengänge zur Auswahl.

Die Studiengänge mit den meisten Bewerbungen sind International Business Management, Physiotherapie und Angewandte Gesundheitswissenschaften. Neu ist in Furtwangen der Master­studiengang MusicDesign. Diesen bietet die Hochschule Furtwangen in Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Trossingen an. Ausgebildet werden Klangschaffende für Produkt- und Kommunikationsdesign, die für Musikproduktionen, bei der Vertonung von Film-, TV- und Radioproduktionen oder in den Bereichen Hörspiel und Hörbuch arbeiten möchten.