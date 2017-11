Furtwangen Hochschule Furtwangen feiert buntes Fest der Kulturen

Bei der Prämierung der besten Länderdarbietungen waren die Kurdische Gemeinschaft und die Elfenbeinküste erfolgreich. Die Kurden erhielten den ersten Preis des Publikums und die Elfenbeinküste wurde von der Jury zum Sieger gewählt. Zweiter wurden Indien (Publikumspreis) und Frankreich (Jurypreis). Die dritten Preise gingen an Pakistan und China.

Der Anteil der Studierenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit an der HFU liegt bei 16 Prozent. Darunter sind in Deutschland aufgewachsene Studierende mit ausländischem Pass und Studierende, die nach Deutschland kommen. Diese Gruppe wiederum teilt sich in Studierende auf, die einen Abschluss anstreben und solche, die als Gaststudierende für ein oder zwei Semester an die HFU kommen. Studierende aus dem Ausland haben es nicht immer leicht mit der Eingewöhnung am neuen Studienort und mit dem für sie fremden Studiensystem. Je besser sie integriert sind, desto größer ist in der Regel auch der Studienerfolg.

Das International Center der HFU versucht daher mit verschiedenen Initiativen, die Integration zu erleichtern. Dabei ist das Engagement der deutschen Studierenden gefragt. Nur wenn diese ihre ausländischen Kommilitonen unterstützen, gelingt eine erfolgreiche Integration.