Furtwangen Historisches und Dokumentarfilm

Furtwangen. Zwei Events stehen im Guckloch-Kino an: Am Donnerstag, 26. Oktober, 20 Uhr, läuft der Historienfilm "Katharina Luther" über Luthers Ehefrau Katharina von Bora. Am Samstag, 28. Oktober, 20 Uhr, stellt die gebürtige Furtwangerin Sigrid Klausmann-Sittler ihren neuen Film "Nicht ohne uns" im Guckloch vor.