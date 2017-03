Furtwangen Hinreißende Komödie über zwei alte Freunde

Seit mehr als 50 Jahren sind der britische Komponist Fred und der amerikanische Regisseur Mick beste Freunde. Wie gewohnt, treffen sich die beiden wieder zum Urlaub in einem edlen Schweizer Hotelressort in den Bergen.

Mick arbeitet fieberhaft an einem Film, der sein letztes großes künstlerisches Statement werden soll. Fred hat seiner Kunst seit längerem entsagt, obwohl ein Botschafter der Königin ihn verzweifelt zu überreden versucht, sein bekanntestes Stück noch einmal zu dirigieren.

Regisseur Paolo Sorrentino inszenierte eine hinreißende surreale Komödie über zwei in die Jahre gekommene Freunde, die in dem Hotel in den Bergen ihr Leben Revue passieren lassen.