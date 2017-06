Furtwangen Hier tritt geballte Frauenpower zutage

Der Amtschef des Wissenschaftsministeriums, Ministerialdirektor Ulrich Steinbach, eröffnet am Dienstag, 25. Juli, die diesjährige Sommerhochschule. Am Donnerstag, 27. Juli, findet der "Conference Day" mit Vorträgen aus Industrie und Wissenschaft statt. Hier kann jedermann – auch ohne Anmeldung – im I-Bau am Campus Furtwangen vorbeischauen.

Die "informatica feminale Baden-Württemberg" ist ein Projekt des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und wird vom "Netzwerk Frauen.Innovation.Technik" organisiert.