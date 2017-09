Furtwangen. Peter König, Pflegewissenschaftler der Hochschule Furtwangen, hält heute, Donnerstag, ab 18 Uhr in der Luisenstraße 17 (altes Krankenhaus)den Vortrag "Leben mit Demenz – Unterstützung für pflegende Angehörige". Die Pflege und Betreuung von demenziell erkrankten Menschen stellen hohe Anforderungen an Angehörige sowie das gesamte Umfeld. Die Krankheit ist nicht heilbar und führt im weiteren Verlauf meist zu einem Betreuungsbedarf rund um die Uhr. Die Erkrankten können irgendwann nicht mehr über ihr Leben bestimmen. Angehörige müssen an ihrer Stelle entscheiden und die Rollen innerhalb der Familie verschieben sich. Dabei sind Angehörige oftmals selbst im höheren Lebensalter und mit der Pflege körperlich und psychisch überfordert.