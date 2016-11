Furtwangen Herbstsonne zeigt sich hier häufiger

Die Temperaturen lagen unterdessen mit 5,5 Grad um 1,1 Grad unter dem langjährigen Durchschnittswert. Trotz dieser kühlen Wochen zeigen die Furtwanger Messungen, die bis 1979 zurückgehen, auch im Oktober einen Trend nach oben: In der ersten Hälfte der bisherigen Aufzeichnungen lag der Oktober noch bei 6,3 Grad, in der zweiten Hälfte bereits bei 6,9 Grad. Mit 16,5 Grad am 16. Oktober wurde in diesem Jahr der Monatshöchstwert verzeichnet, was gegenüber früheren Jahren eher wenig ist; 1985 waren sogar 25,5 Grad gemessen worden. Andererseits war es aber in den letzten Wochen auch niemals richtig kalt. Der 23. Oktober verzeichnete mit minus 2,5 Grad den tiefsten Stand – kein Vergleich zum Oktober 1997, als es minus 9,5 Grad kalt wurde. Die Niederschläge blieben in den vergangenen Wochen weiterhin unterhalb des langjährigen Mittelwertes. Mit 93 Litern pro Quadratmeter lagen die Mengen zwar höher als in den beiden Vormonaten, doch aufgrund der seit Juli anhaltenden Trockenheit ist der Wasserstand in den Bächen weiterhin niedrig.

Insgesamt brachten die vergangenen drei Monate nur 46 Prozent der üblichen Regenfälle, was in absoluten Zahlen einem Defizit von gut 200 Litern pro Quadratmeter entspricht.

Der maximale Tageswert betrug im zurückliegenden Monat gut 32 Liter pro Quadratmeter, er wurde am 25. Oktober verzeichnet. Der entsprechende Oktober-Rekordwert der bisherigen Messungen lag bei 75,4 Liter und datiert auf das Jahr 1981.

Furtwangen (bj). In der Jahresbilanz war das Jahr 2016 trotz der jüngsten Trockenheit deutlich zu feucht, die Niederschläge liegen aufgrund des verregneten ersten Halbjahres noch immer um 18 Prozent über dem Normalwert.

Die Sonneneinstrahlung befindet sich auf Jahressicht zugleich noch knapp im Minus, die Temperaturen liegen für 2016 aktuell um rund ein Grad über dem Normalwert. Damit liegt das Jahr zum jetzigen Zeitpunkt auf Rang sechs der wärmsten Jahre im nunmehr fast 38 Jahre umfassenden Messzeitraum.

Mit Spitzenwerten der Solareinstrahlung an Allerheiligen begann der November, doch in der Regel lässt der Monat an Sonne nicht mehr allzu viel erwarten. Der langjährige Mittelwert der Einstrahlung beläuft sich in diesem Kalendermonat auf 37 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Zum Monatsbeginn sind noch Tageswerte von drei Kilowattstunden pro Quadratmeter, zum Monatsende noch zwei Kilowattstunden möglich, das ist ein Viertel dessen, was ein sonniger Hochsommertag bringt.

Die Niederschläge steigen mit 163 Litern gegenüber dem Vormonat leicht an. Im vergangenen Jahr wurden an einem einzigen Tag 139 Liter pro Quadratmeter gemessen, was nicht nur für den November ein neuer Rekord war, sondern – gleichauf mit einem Tag im Februar 1990 – ein Spitzenwert überhaupt.

Die Temperatur fällt nun im November auf 1,7 Grad im Durchschnitt, bei Extremwerten einzelner Tage bisher zwischen 20,5 Grad (gemessen 1994) und minus 17,5 Grad (gemessen 1993). Allerdings ist auch im November der Trend zu höheren Temperaturen erkennbar: In der ersten Hälfte der bisherigen Furtwanger Messperiode war der November 1,2 Grad warm, in der zweiten Hälfte waren es bereits 2,4 Grad.