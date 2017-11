Furtwangen Heimleitung in neuen Händen

Der Vorsitzende des Trägervereins, Pfarrer Paul Demmelmair, dankte Peter Baake noch einmal für viereinhalb Jahre Heimleitung und Geschäftsführung. Er habe bei seinem Dienstbeginn keine leichte Situation vorgefunden. Doch dank seiner Erfahrung habe er alles in gute Bahnen geführt. Pfarrer Demmelmair lobte vor allem die gute Zusammenarbeit und die umsichtige Art von Peter Baake. Am 30. Dezember wird Baake in einer Feierstunde mit einem vorangehenden Gottesdienst offiziell aus seinem Amt verabschiedet.

Zum 1. Januar beginnt dann Heike Alexander, 46 Jahre alt, ihren Dienst als Heimleiterin. Sie stammt aus dem Saarland und hat als Altenpflegerin begonnen. Im Lauf der Zeit kamen immer weitere Aufgaben dazu wie Bereichsleitung und Pflegedienstleitung. Seit Anfang 2015 war sie dann Heimleiterin in einem Altenheim in Breitnau, bis dieses von der Gemeinde aufgegeben wurde.

Anschließend leitete sie ein Altenheim in Schwenningen. Absolviert hat sie inzwischen auch ein Studium in Sozialmanagement an der Deutschen Akademie für Management. Heike Alexander ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Aktuell ist sie noch dringend auf der Suche nach einem Häuschen in Furtwangen oder Umgebung, möglichst in einem ländlichen Umfeld.