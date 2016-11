Eine große Schar von Kindern mit ihren Laternen zog gestern, dem Tag des heiligen Martin, durch die Furtwanger Straßen von der Pfarrkirche St. Cyriak zum Marktplatz. Auch in den anderen Pfarrgemeinden im Oberen Bregtal gab es in diesen Tagen eine ganze Reihe von Martinsumzügen. In der Pfarrkirche St. Cyriak hatte zuvor Gemeindereferentin Dorothea Nopper mit den Kindern über den heiligen Martin und seine Geschichte und hier besonders über die verschiedenen Möglichkeiten, zu teilen, gesprochen. Auf dem Marktplatz in Furtwangen dann bildete sich gestern Abend ein großes Rund aus Zuschauern um den heiligen Martin auf seinem Pferd, der schon gemeinsam mit der Jugendkapelle den Zug durch die Stadt begleitet hatte. In bewährter Weise sorgte dabei die Jugendfeuerwehr dafür, dass der Platz für das Spiel frei blieb. Mit Spannung verfolgten die vielen Kinder dann das Spiel, wie der römische Reiter Martinus mit dem armen Bettler seinen Mantel teilte, damit er nicht frieren muss. Zum Abschluss gab es für die Kinder traditionell wieder die Martinswecken und einen Apfel. Foto: Heimpel