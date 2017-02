Furtwangen Heftiger Wind bläst großes Feuer aus

Furtwangen. Wegen des Sturms konnte das übliche große Feuer nicht entzündet werden. Zuvor fand aber noch im üblichen Rahmen der Hemdglunker-Umzug statt. Anschließend gab es einige witzige Einlagen der Hexen bei einem Mini-Feuer.

Angeführt von Roland Wehrle mit seiner großen Glocke setzte sich am Abend des schmutzigen Donnerstags pünktlich der Hemdglunker­umzug in Bewegung. Zahlreiche Narren, zumeist in Schlafanzug oder Nachthemd, zogen durch die Straßen. Schon hier stellte der Sturm ein gewisses Problem dar, da viele brennenden Fackeln mit sich trugen. Begleitet wurden die Narren von der Stadtkapelle Furtwangen unter der Leitung von Martin Moser und vom Musikverein Schönenbach unter der Leitung von Christoph Hepting.

Den Umzugsweg entlang waren es durchschnittliche Zuschauerzahlen, auf dem Marktplatz fand sich dann aber eine große Narrenschar ein, um die Verbrennung des letzten Meckerers zu beobachten. Doch diese traditionelle Verbrennung konnte erstmals in der Geschichte dieses Umzuges wegen des starken und böigen Windes nicht durchgeführt werden. Die Narrenzunft gab bekannt, dass das Feuer für die Verbrennung des Meckerers nicht entzündet werden konnte. Man wolle nicht für einen neuen Stadtbrand verantwortlich sein.