Furtwangen. Etwa 7000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos und einen umgeknickten Laternenmast hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Donnerstag gegen 22.15 Uhr, an der Kreuzung Martin-Schmitt-Straße, "Am Großhausberg" und Hauptstraße passiert ist. Ein 21 Jahre Mann wollte die Kreuzung überqueren, achtete aber nicht auf ein anderes Auto, dass auf der Schmitt-Straße fuhr. Zwischen beiden Autos kam es zu einem heftigen Zusammenprall, wobei ein Auto gegen einen Laternenmast prallte. Der Mast knickte um und musste repariert werden. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.