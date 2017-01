Furtwangen-Neukirch (ate). Zu einer Information über Akkordeon- und Melodicaunterricht in Neukirch lädt heute, Dienstag, um 15.30 Uhr der Harmonikaverein Linach ein. Interessierte können dazu in die Neukircher Grundschule (dritter Raum) kommen. Unter Anleitung von Oliver Albrecht (Akkordeon) und Ferdinand Kreuz (Melodica) können die Kinder erste Töne auf dem Instrument probieren. Es kann ein kostenloser und unverbindlicher Schnuppermonat in Anspruch genommen werden.