Furtwangen Harfinistin gibt zwei Konzerte

Zunächst steht am Samstag, 7. Oktober, ab 16 Uhr ein Kindermitmachkonzert unter dem Motto "Eine Reise um die Welt" für Kinder von vier bis zehn Jahren in der evangelischen Kirche. Und danach gibt Silke Aichhorn ab 20 Uhr ebenfalls in der Kirche ein Solokonzert mit dem Titel "Harfenzauber". Die Musikerin zählt seit ihrem Studium am Conservatoire de musique Lausanne zu den bekanntesten Harfensolistinnen Europas.

Neben ihrem virtuos und trotzdem höchst einfühlsamen Spiel moderiert sie ihre Konzerte jeweils unterhaltsam, was dem Publikum besondere Unterhaltung garantiert.

Mit einem Programm vom Barock bis zum Jazz zeigt die Musikerin die große und oft unbekannte Bandbreite ihres ­Instruments.