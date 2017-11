Furtwangen Halbmarathon immer beliebter

Rekordbeteiligung beim 13. Halbmarathon der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen (WING) der Furtwanger Hochschule: 285 Läufer waren gemeldet, 247 waren es schließlich im Ziel.

Furtwangen. Seit dem Start dieses sportlichen Events an der Hochschule erfreut sich der Lauf immer größerer Beliebtheit. Anfangs noch deutlich unter 100 Läufern stieg die Zahl dann stetig an. Ebenso stieg der Anteil von Läufern ohne direkten Bezug zur Hochschule, also beispielsweise von Sportvereinen und Läuferteams. Gegenüber dem vergangenen Jahr mit 208 Läufern im Ziel war dies eine deutliche Steigerung. Damit sei man auch an eine gewisse Kapazitätsgrenze gestoßen. Die Fakultät wird nun mit den Behörden besprechen, wie eine noch weitere Steigerung organisatorisch bewältigt werden könnte.

Mit dem Wetter hatten die Läufer in diesem Jahr wieder ausgesprochenes Glück. Es war lediglich etwas frisch an diesem Morgen.