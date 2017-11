Furtwangen Großes Interesse am Austausch

Aber die Kommunen tragen gerade hier einen wesentlichen Teil der Last, wenn sie auch jedes Haus und jedes Unternehmen, auch wenn es vielleicht eine ganze Strecke außerhalb liegt, mit Glasfaser versorgen wollen. Hier sei eigentlich das Land deutlich stärker gefordert. Ein weiterer Vorteil der Region ist natürlich die Hochschule Furtwangen mit ihrer engen Bindung an die Industrie.

Die Hochschule strahlt in die ganze Region aus, wie von den Rednern festgestellt wurde. Ein großes Problem hier ist wiederum, dass es in der Region viele so genannter Hidden (verborgene) Champions gibt, also führende Unternehmen, die oftmals außerhalb der Region kaum bekannt sind.

"Wie kann man das Wissen um diese leistungsstarken Unternehmen nach außen transportieren?", so Bürgermeister Josef Herdner. Ebenso angesprochen wurde das Engagement für die Jugend, die duale Ausbildung und das breite Angebot, wie es beispielsweise in der Furtwanger Infrastruktur vorhanden ist. Sehr unterhaltsam war schließlich der Vortrag von Bestsellerautor Norman Alexander: er gab in seinem Vortrag Mind Hacking einen Einblick in die Welt der Mentallisten, also von Menschen, die allein durch exakte Beobachtung ihres Gegenübers scheinbar direkt Gedanken lesen können. Dies führte er auch an zahlreichen häufig erweiternden Beispielen mit Gästen auf der Bühne vor. Auch wenn es in diesem Sinne kein Lehrgang war, sicherlich hat mancher der Zuhörer den einen oder anderen Hinweis mitgenommen, wie man sein Gegenüber besser einschätzen und besser auf ihn eingehen kann.