Furtwangen Große Projekte stehen auf der Agenda

Die Ortschaftsräte stimmten dem Baugesuch der Familie Albert im Doldenhäusle zu: Ein alter Schopf soll abgerissen und durch einen neuen ersetzt werden. Wehrle gab bekannt, dass der Stöcklewaldturm an die Wasserversorgung angeschlossen wird und zeigte sich erfreut, dass in Rohrbach bald wieder gebaut werden kann. Vier Bauplätze entstehen am Reibschenhof. So schnell wie möglich soll das Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden, man wolle junge Leute am Ort halten.