Furtwangen Große Feier zum 25-jährigen Bestehen

Furtwangen. Mit einem festlichen und unterhaltsamen Abend feierte die Jugendfeuerwehr am Samstag mit geladenen Gästen ihr 25-jähriges Bestehen. Jürgen Wahl begrüßte dabei unter anderem auch den ersten Jugendleiter Gerald Marsch, der zu dieser Feier nach Furtwangen gekommen war.

Im Laufe der Jahre hat es bei der jungen Feuerwehr immer wieder ein Auf und Ab gegeben. Aktuell sie die Jugendwehr auf einem guten Weg, vor allem, so Jürgen Wahl, zieht die Führung mit und so könne man sicher auch in 25 Jahren wieder ein Jubiläum feiern.

Das unterhaltsame Programm des Abends wurde mit einem kleinen Film eröffnet, in dem humorvoll die Feuerwehr und ihre Jugendarbeit dargestellt wurde. Und dann begann die eigentliche Show des Abends: die Feuerwehr sucht ihr Supertalent. Moderiert von Niklas Heine und Nico Heidinger hatten die Abteilungen der Furtwanger Wehr unterhaltsame Showelemente vorbereitet. Angeregt zu dieser Art der Veranstaltung wurde die Jugendwehr dabei durch das gelungene Jubiläum der Abteilung Linach in diesem Sommer.