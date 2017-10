Furtwangen Gewinner steigen in die Gondel

Furtwangen (wi/sh). Nach mehreren missglückten Anläufen steigt am Samstag, 14. Oktober, im Bregstadion die diesjährige Ballonfahrt der Bürgerstiftung . Mit dabei sind die fünf Gewinner der weihnachtlichen Tombola der Stiftung, die im Rahmen ihrer Losaktion erneut über 2000 Lose verkaufen konnte. Mehr als 40 Firmen, Handwerksbetriebe, Selbstständige und Unternehmen hatten Lose erworben und an ihre Mitarbeiter oder Kunden weitergegeben.