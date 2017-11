Furtwangen Gesungener Glaube eint zwei Chöre

Furtwangen (sh).Das Konzert war sehr gut besucht, nur wenige Stühle in der Festhalle blieben frei. Begeisterter Applaus des Publikums zeigte darüber hinaus, dass die beiden Chöre mit ihrem Programm den Geschmack der Konzertbesucher getroffen hatten.

Eröffnet wurde das Konzert vom "Chorus Mundi", der sich an diesem Abend ganz der klassischen Gospel-Musik widmete. Der Chor ist allerdings in Furtwangen kein Unbekannter. Etwas Besonderes daran ist nicht zuletzt der sehr lebhafte Chorleiter Jacob Fauser, der nicht nur seine Sänger mitreißt, sondern auch das Publikum immer wieder zum Mitmachen animiert. Darüber hinaus wirkte er bei den Gospels auch als einer von mehreren Solo-Sängern mit. "Chorus Mundi" schaffte es dabei, den besonderen Charakter der Gospel-Musik sowohl mit ihrer Beschwingtheit wie mit Besinnlichkeit zu vermitteln.

Den zweiten Teil des Konzertes bestritt dann der Gastgeber, der Laetitia-Chor aus Neukirch. Vor drei Jahren bekam der Chor mit Sabine Pander eine neue Leiterin und in der Folge gab es auch gewisse Veränderungen im Repertoire, wobei die Stilrichtung allerdings weitgehend beibehalten wurde. Deutlich wurde dies in diesem Konzert vor allem dadurch, dass es viele moderne Gospels von zeitgenössischen Komponisten waren, die hier mit Sabine Pander am Keyboard geboten wurden. Als Ansager fungierte Gerhard Dilger, der unter anderem auch gleich deutlich machte, dass durch diesen Musikstil natürlich auch die Lieder fast durchweg in Englisch dargeboten werden.