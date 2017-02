Furtwangen Gesundheitswoche zum Auftakt

Weiter geht es im April mit der Handwerkermesse, über die Franz Sauter berichtete. Diese findet am 22. und 23. April in der Festhalle und in einem großen Zelt auf dem Hof der Friedrichschule statt. Das Zelt mit 500 Quadratmetern ist beheizt. Als Aussteller fungieren vor allem elf Betriebe der Schwarzwaldmeister sowie andere Aussteller. Vertreten ist hier auch ein Infostand der Stadtverwaltung zum Thema Breitband. In der Festhalle sind sowohl VdU-Mitglieder wie Nichtmitglieder vertreten.

Allerdings machte Franz Sauter deutlich, dass in der Festhalle noch nicht alle Plätze belegt sind. Hier hofft man auf weitere Aussteller, sei es aus den Reihen der Mitglieder oder auch von Nichtmitgliedern. Gerade auch der Bereich der Freiberufler und Dienstleister zum Beispiel im Bereich Bau ist noch nicht vertreten. Insgesamt sind es bisher 25 Aussteller. Interessenten an einem Standplatz können sich noch bis Ende des Monats bei Franz Sauter oder beim VdU melden.

Das dritte Projekt in diesem Frühjahr beim VdU der verkaufsoffene Sonntag "Blühendes Furtwangen" am 21. Mai. Die Vorbereitungen laufen, genauere Informationen folgen hier allerdings noch. Voraussichtlich ist unter anderem hier auch eine Neu- und Gebrauchtwagen-Schau geplant.

Im weiteren Verlauf der Sitzung berichtete Michael Schlageter von Ideen, die Schaufenster von leer stehenden Geschäften attraktiver zu gestalten. Es wäre vor allem auch ein Gewinn für das Stadtbild. Allerdings sei die Resonanz bei den Hausbesitzern bisher relativ gering. Gedacht ist beispielsweise an eine Dekoration mit Folien, entsprechende Beispiele konnte Michael Schlageter vorlegen. Nach den ersten Schaufenstern würden sich sicher noch mehr Hausbesitzer dafür interessieren.

Schließlich beschloss der VdU die Herstellung von Aufklebern, mit denen die VdU-Mitglieder ganz klar nach außen hin signalisieren wollen, dass sie beim VdU und seinen vielfältigen Aktivitäten dabei sind. Diese Aufkleber sollen beispielsweise an den Schaufenstern, Türen der Geschäfte oder auch Firmenfahrzeugen angebracht werden, damit die Öffentlichkeit erfährt, wer sich hier an diesen verschiedenen Aktionen als Mitglied des VdU beteiligt.