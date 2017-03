Furtwangen Gesundheit in vielerlei Facetten

An sieben Terminen berichten die Referenten von ihrer Arbeit, aktuellen Forschungsvorhaben und Aktivitäten im Themengebiet der Gesundheitswissenschaften. Dieses Mal kommen die Vortragenden unter anderem vom Umweltbundesamt in Berlin, dem Zentrum für Telemedizin in Bad Kissingen und der B.A.D. Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik in Ludwigsburg, um Themen wie "Case- und Caremanagement im Bereich Hilfe zur Pflege", "Beratung und Konzeption von Werbekampagnen und Kommunikationsmitteln durch Healthcare Marketing" oder "Von der Wahrnehmung digitaler Innovationen zur Akzeptanz: Eine nutzerorientierte Perspektive auf technikunterstützte Versorgung" mit Studierenden und Interessierten in den Blick zu nehmen.

Ziel der Veranstaltung ist es, Studierenden einen Eindruck über mögliche Wege nach dem Studium oder während des Praxissemesters zu vermitteln und auch Interessierten anderer Fachbereiche einen praxisnahen Zugang zu Themen der Gesundheitswissenschaften zu bieten.

Daher sind nicht nur Studierende der Angewandten Gesundheitswissenschaften herzlich dazu eingeladen, die Veranstaltungen der Ringvorlesung zu besuchen. Die Vorträge finden – bis auf eine Ausnahme – mittwochs von 17.15 bis 18.45 Uhr an der Hochschule Furtwangen, im O-Bau, dem ehemaligen Krankenhaus, Luisenstraße 17, in Hörsaal O 0.10 (Erdgeschoss) statt.