Furtwangen Gesundheit bei der Arbeit im Blick

Viele fragen sich, was betriebliches Gesundheitsmanagement eigentlich bedeutet, ob das nur Kurse zum rückenfreundlichen Arbeiten sind oder mehr dahinter steckt – und vor allem, was sinnvoll ist und wie Unternehmen eine Gesundheitsstrategie umsetzen können. Immer wieder ist der Begriff "Betriebliches Gesundheitsmanagement" zu hören, häufig auch als Abkürzung BGM. Experten geben nun in Furtwangen Tipps. An der Hochschule werden die Studiengänge "Angewandte Gesundheitswissenschaften" und "Security and Safety Engineering" unterrichtet. Seit mehreren Jahren ist Betriebliches Gesundheitsmanagement ein Thema, und es gab bereits viele Projekte mit Unternehmen in der Region. Die Fakultät "Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft" möchte auch andere von diesem Erfahrungsschatz profitieren lassen und bietet das Seminar für Verantwortliche von Firmen und Institutionen und alle Personen, die am Thema Gesundheitsmanagement interessiert sind, an.

Auf dem Programm stehen verschiedene Workshops, vom Einstiegsniveau "Erste Schritte BGM" über das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung bis hin zum Workshop "Best Practice BGM", für diejenigen, die tiefer mit dem Thema vertraut sind. Ziel ist, Unterstützung und Handreichungen zu geben, damit die betriebliche Gesundheitsförderung in der eigenen Institution verbessert werden kann. Es besteht die Möglichkeit, sich über die Angebote der Hochschule im Bereich BGM sowie über das "Netzwerk gesunde Arbeit in Furtwangen" zu informieren. Zudem gibt es Informationen zu Fördermöglichkeiten des BGMs durch die Krankenkassen, und die Teilnehmer können selbst bei einer "Bewegten Pause" mitmachen.

Das Programm endet gegen 18.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung bei ­Stephanie Stalter unter E-Mail stas@hs-furtwangen.de oder Telefon 07723/9 20 29 73 ist erforderlich.