Furtwangen Gesundheit auf dem Land untersucht

Die Themen werden in Form von geführten Posterpräsentationen vorgestellt, dabei wird das beste Poster ausgezeichnet. Interessierte hatten zudem die Gelegenheit an der Hochschule das Future Care Lab – eine altersgerechte Musterwohnung – zu besichtigen. Die Bandbreite an Themen war vielfältig und zeigte die Praxisnähe des Studiums.

So analysierte eine Studiengruppe die Nutzen und Hürden von Apps für Diabetiker und formulierte Empfehlungen für die zukünftige Entwicklung solcher Angebote. Eine weitere Gruppe organisierte Gesundheitstage für die Hochschulmitarbeitenden. Im Projekt "Evaluation eines Schmerzmoduls" wurden Schmerzpatienten zu ihren Erfahrungen mit einem bestimmten Therapieangebot befragt. Ein Fokus lag auf der Gesundheit im ländlichen Raum. Studierende untersuchten beispielsweise die Angebote zur Frühförderung im Landkreis und die Koordination ehrenamtlichen Engagements in Furtwangen.

Eine Abschlussarbeit beschäftigte sich mit Strategien zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum. Mit dem Posterpreis für das Sommersemester 2017 ausgezeichnet wurde eine Gruppe des vierten Semesters, die den Bedarf eines Kinder- und Jugendhospizes für den Schwarzwald-Baar-Kreis analysiert hatte. Die von Sibel Akbey, Giannina Cielo, Isabell Grün, Katharina Rehm, Sophia Warnecke und Melanie Ziarno befragten Experten und betroffenen Familien befürworteten mehrheitlich die Einrichtung eines solchen Hospizes. Betreut wurde das Studienprojekt von Peter König und den Mitarbeiterinnen Ulrike Lindwedel-Reime und Teresa Klobucnik. Projektpartner war das Hospiz Via Luce in Villingen-Schwenningen.