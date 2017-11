Furtwangen Gesundes Frühstück für Mitschüler

Gesundes Essen gab es am Donnerstagmorgen am Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule. Schüler der Klasse 7Ra verwöhnten ihre Mitschüler in der großen Pause mit Snacks.

Furtwangen. Der neunte "Tag der Schulverpflegung" in Baden-Württemberg fand im Rahmen der Offensive "Mach’s Mahl" des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg landesweit statt. Dieses Mal hatte sich am OHG eine Klasse der Realschule zum Ziel gesetzt, das Thema den Mitschülern im wahrsten Sinn des Wortes schmackhaft zu machen.

Mit ihrer Fachlehrerin Lorena Groß wurde dieser Aktionstag sorgfältig im Fach AES (Alltagskultur, Ernährung und Soziales) geplant. Lorena Groß unterstützte die Schüler bei der Ideenfindung für Marketing, Planung des Einkaufs und Zubereitung. Bei der Zubereitung am Donnertagmorgen wurde die Klasse mdurch Ann-Kristin Baumann, Ernährungswissenschaftlerin und Praxisbegleiterin,unterstützt. Bereits im Vorfeld hatte sie den Schülern beispielsweise Ideen für verschiedene Rezepte zur Verfügung gestellt.