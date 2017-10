Furtwangen Gesprächskreis für Eltern startet

Die Gesprächsthemen können frei gewählt werden. Themen können beispielsweise Ernährung, Erziehung, Gesundheit, Familienalltag, Wiedereinstieg in den Beruf, Elternzeit, Kinderbetreuung oder vieles mehr sein. Dieser offene Elterntreff richtet sich sowohl an Mütter als auch an Väter, egal wie alt das Kind ist, ob sie ortsansässig oder noch fremd sind. Man kann mit oder ohne Kind teilnehmen. Für die Kinder steht genügend Spielfläche zur Verfügung. Die offenen Treffen bieten Eltern die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen, viele Facetten des Elternseins kennenzulernen, sich gegenseitig zu unterstützen, über Hilfsmöglichkeiten zu informierenoder um miteinander zu diskutieren, plaudern oder einfach nur dabei sein.

Die Räumlichkeit bietet Platz für Gespräche in kleinen Gruppen oder großer Runde. Für Mütter, die ihr Kind in Ruhe stillen möchten, gibt es eine Rückzugsmöglichkeit. Die Treffen werden in Kooperation mit Silvia Fürderer vom katholischen Familienzentrum Furtwangen und dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis von Monika Schulz (Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin) und Regina Straub (Stillberaterin der La Leche Liga) organisiert. Sie steht bei Fragen oder Informationswünschen zu Baby-, Kinder- oder Familienthemen im persönlichen Gespräch zur Verfügung. Das Angebot ist für die Eltern kostenfrei und unverbindlich. Start ist am Donnerstag, 5. Oktober, von 9 Uhr bis 11 Uhr im Kinderhaus St. Elisabeth, Familienzentrum (Dachgeschoss), Bahnhofstraße 7 in Furtwangen.

Weitere Informationen: Monika Schulz, Telefon 0172/7 21 03 14 und Regina Straub, Telefon 07723/71 11