Furtwangen Gesellen stimmen zünftige Lieder an

Und nun traf er nach fast fünf Jahren Wanderschaft wieder in seiner Heimatgemeinde ein. Sein letzter Standort war Neustadt an der Weinstraße gewesen. Und auf der Wanderung von Neustadt nach Rohrbach schlossen sich ihm gleich eine ganze Reihe von anderen Zimmergesellen auf der Walz an. Mit zünftigen Zimmermann-Liedern auf den Lippen marschierten sie in Rohrbach ein. Am Ortsschild wurde Marco Ketterer dann von vielen Freunden aus Rohrbach, natürlich auch wieder von vielen Mitgliedern der Feuerwehr, herzlich willkommen geheißen.