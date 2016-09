Furtwangen "Geschmiedet-gefädelt-gewebt"

Furtwangen (cha) . "Geschmiedet-gefädelt-gewebt", unter diesem Motto stellt Barbara Ganter am Wochenende aus – zum ersten Mal in ihrer Heimatstadt Furtwangen. In München, wo die Physik-Professorin seit 30 Jahren lebt, sind ihre Arbeiten schon seit längerem alljährlich zu besichtigen. Den Kontakt zu ihrer Heimatstadt hat Barbara Ganter stets aufrechterhalten. Nun präsentiert sie ihre Arbeiten erstmals hier, in der ehemaligen Malerwerkstatt ihres Vaters in der Hansjakobstraße 2 in Furtwangen.