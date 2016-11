Furtwangen Gesamtelternbeirat nimmt Arbeit auf

Neu konstituiert hat sich der Gesamtelternbeirat der städtischen Schulen in Furtwangen: Neuer Vorsitzender als Nachfolger von Isolde Grieshaber wurde Roland Hansen, ihr bisheriger Stellvertreter.

Furtwangen. Gleichzeitig stellte sich bei dieser Gelegenheit der neue geschäftsführende Schulleiter der Furtwanger Schulen vor: der Rektor der Werkrealschule Frank Wallner. Nach vier Jahren in diesem Amt musste Isolde Grieshaber nun die Leitung des Furtwanger Gesamtelternbeirates abgeben, da sie keine Kinder mehr an den Schulen hat. Zu ihrem Nachfolger gewählt wurde Roland Hansen. Seit drei Jahren ist er an der Werkrealschule im Elternbeirat aktiv und wurde in diesem Schuljahr zum Vorsitzende des Elternbeirates dieser Schule gewählt. Bereits im vergangenen Schuljahr war er im Gesamtelternbeirat Stellvertreter von Isolde Grieshaber. Als Stellvertreterin für die Leitung des Gesamtelternbeirates gewählt wurde dann Bianca Fattler, die neue Vorsitzende des Elternbeirats am Otto Hahn Gymnasium mit Realschule. Auch sie hat schon einige Erfahrung als Elternbeirat, zuerst im Kindergarten in der Grundschule in Schönwald und seit drei Jahren am OHG. In seinem Amt bestätigt wurde darüber hinaus als Schriftführer des Gesamtelternbeirates Ludger Beckmann. Bereits seit vier Jahren erfüllt er diese Aufgabe, darüber hinaus ist er stellvertretender Vorsitzender des Elternbeirats an der Werkrealschule. Die Aufgabe dieses Gesamtelternbeirates und seines Vorstandes ist es zuerst einmal, Ansprechpartner für die Elternbeiräte der Schulen in städtischer Trägerschaft zu sein. Hier geht es auch um eine gute Verbindung zur Stadt Furtwangen als Träger der Schulen und zu den politischen Gremien. Und hier, da ist sich die neue Führung des Gesamtelternbeirates einig, werde das zentrale Thema der nächsten Zeit die geplante Fusion der Grundschulen sein. Der Gesamtelternbeirat will darauf hinwirken, dass es von städtischer Seite eine entsprechende Klarstellung der künftigen Pläne gibt.

Für etwas Verärgerung bei den Eltern sorgt ein Entschluss beim Verkehrsverbund Schwarzwald Baar, der sich seit diesem Schuljahr in den Morgenstunden bis 9 Uhr und in der Mittagszeit weigert, Schülergruppen beziehungsweise Klassen zu transportieren. Das betrifft unter anderem den Besuch von Schwimmbädern oder von anderen wichtigen Veranstaltungen, beispielsweise zur Berufsfindung. Vorgestellt wurde der neue Gesamtelternbeirat von Frank Wallner, Rektor an der Werkrealschule. Gleichzeitig wollte er auch die bisherige Vorsitzende Isolde Grieshaber nach vier Jahren aus ihrem Amt verabschieden, doch sie musste wegen Krankheit absagen. Frank Wallner ist in der Nachfolger von Adelbert Oehler, der im Sommer in den Ruhestand trat, als neuer geschäftsführender Schulleiter der städtischen Schulen.