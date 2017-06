Furtwangen Gerümpelturnier im Wetterglück

Spezielle Verkleidung

Eine Besonderheit bei diesem Turnier ist auch immer die Verkleidung der Mannschaften, die separat gewertet wird. Immerhin 15 der 21 Teams waren in zum Teil sehr originellen Verkleidungen aufgetreten und sorgten allein schon aus diesem Grund für gute Unterhaltung.

Den Preis für das originellste Kostüm gewann der 1. FC Eigentor. Unter dem Motto "Love Parade" waren dessen Mitglieder in entsprechender Kostümierung angerückt und hatten sogar ganz original einen eigenen DJ und Partywagen dabei.

Auf den zweiten Platz kam das Platzwart-Team "Rote Erde", das in einem Vollkostüm als Turtels aufmarschierte. Den dritten Platz belegte die Damenmannschaft als Team aus dem Frauenknast. Vom Spielerischen her sah das Ergebnis dann allerdings wieder ganz anders aus. Und auch die Ergebnisse der Vorrunde waren nicht unbedingt maßgeblich.

Kampf ums Finale

Deutlicher wurde das Ergebnis dann nach dem Achtelfinale: Die Sieger spielten hier im Halbfinale um den Einzug ins Finale. Beim Siebenmeterschießen um den dritten Platz siegte das Team Real (das in der Vorrunde in seiner Gruppe lediglich den driten Platz erreichte und nur knapp in die Endrunde gelangt war) über die Metal Maniacs.

Sie hatten zuvor in der Gruppe B in der Vorrunde klar den 1. Platz belegt. Das Endspiel bestritten "Gryffindor" gegen die "Powerpuffs" (mit rosa Röckchen). Gryffindor, im Wesentlichen aus Spielern der A-Jugend der Spielgemeinschaft Neukirch mit Schönenbach bestehend, hatte bereits in der Vorrunde einen Sieg davongetragen.

Das Powerpuff-Team mit zumeist aktiven Spieler des FC Furtwangen lag in der Vorrunde noch auf dem zweiten Platz. Das Finale wurde von den Powerpuffs klar dominiert und mit 4:1 Toren gewonnen.

Turnierleiter zufrieden

Der Turnierleiter und Vorsitzende des Spielausschusses Thilo Bärmann war sehr zufrieden mit diesem gelungenen Turnier: "Es gab durchweg faire und torreiche Spiele voller Fun und Gaudi!" Die weiteren Platzierungen: 5. Legends of Universe, 6. Frauenknast, 7. TTG Furtwangen, 8. Team Hammergeil, 9. Ajax Hackenstramm und 10. Team Rote Erde.