Furtwangen Gerstensaft wird zum gleichwertigen Partner

Auch Sekt und Cocktails standen auf der Getränkekarte. Ob mit oder ohne Dirndl und Lederhosen, die Besucher des Furtwanger Bier- und Weinfestes feierten am Freitag fröhlich und gemeinsam in den lauen Sommerabend hinein.

Werner Dold und Reinhard Becherer von der Agentur Feierabend freuten sich über die zahlreichen Besucher. Bereits zum dritten Mal haben sie das Weinfest organisiert.

Die Idee sei zustande gekommen, weil sich die beiden gefragt haben, wieso es nur im Tal Weinfeste gibt und ob es nicht auch in Furtwangen möglich sei, ein solches Fest zu veranstalten. Dieses Vorhaben habe auch bei der Stadt auf Zuspruch gestoßen, die das Fest unterstütze.

Es sei etwas Besonderes, ein Weinfest auf fast 1000 Metern zu besuchen, erzählte Dold. Das Ziel sei es auch, Furtwangen interessanter zu machen, so Dold.

Da sich der Sonntag als Festtag bei den Veranstaltungen der vergangenen Jahre nicht bewährt habe, starteten Becherer und Dold die Festivität in diesem Jahr bereits am Freitag. Neu war auch das Angebot von Live-Musik. Die "Nacht des Deutschen Schlagers" sei bisher gut angekommen, weshalb diese wieder im Programm sei. Mit dem "Probelauf" am Freitag haben sich die beiden sehr zufrieden gezeigt. Und auch über das Wetter, das super mitgespielt hat, waren Becherer und Dold froh.

Am Samstag öffneten die Tore zum Weinfest um 16 Uhr. Als um 18 Uhr die Modenschau begann, war der Innenhof des Postkraftwagenhofes sehr gut besucht. Zwischen den Bänken und Tischen hindurch wurde den Gästen in drei Durchgängen eine Schau geboten. Am Ende wurden die Models mit viel Beifall belohnt.

Anschließend startete die "Nacht des Deutschen Schlagers", bei dem die Gäste abtanzen konnten oder sich gemütlich bei einem Gläschen Wein oder Bier unterhalten und den Abend fröhlich ausklingen lassen konnten.