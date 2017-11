Zum ersten Mal nahm der gemischte Chor des Gesangvereins Schönenbach unter der Leitung von Beatrix Scherer an einem Chorwettbewerb teil. Mit viel Freude und Begeisterung stellte man sich in der freien Kategorie der Jury mit den Stücken "Ännchen von Tharau" von Wolfgang Lüderitz, "Kicke hi hi hi" von Johann Hermann Schein, "Frühlingsgruß" von Carl Reinecke, "Mailied" von Moritz Hauptmann, "Bartoc Bela" aus "Vier slowakische Volkslieder" und "Sängerblues" von Karl Heinz Jäger. Begleiterin am Klavier war Elke Hummel. Mit Erfolg teilgenommen hieß es danach, und damit waren alle zufrieden. Der Verein sich bestimmt wieder einem solchen Wettbewerb stellen, dient es doch als Ansporn sich immer wieder zu verbessern. Foto: Verein