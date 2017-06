Furtwangen. Eine umfangreiche Tagesordnung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, 20. Juni, ab 18.30 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses abzuarbeiten. Auf dem Plan stehen unter anderem der Bericht zur Kriminal- und Verkehrsunfallstatistik, das ergänzende außerschulische Betreuungsangebot der Grundschule Neukirch 2017/2018, die Bedarfsplanung für die Furtwanger Kindertageseinrichtungen 2017/2018 sowie die Erhöhung der Elternbeiträge. Beim Bregstadion geht es um die Zaunanlage entlang der Kreisstraße bis zum Ballfangzaun. Auftragsvergaben stehen für den Erweiterungsbau am Otto-Hahn-Gymnasium für Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektroinstallationen an. Außerdem befasst sich das Gremium mit dem Kreisverkehr REWE, mit der Gestaltung der Allmend-/Alemannenstraße und Auf dem Moos. Und die Verwaltung berichtet über geplante Projekte.