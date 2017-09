Der Zustand der Straßen war Thema in der jüngsten Sitzung des technischen Ausschusses. Gemeinderatsmitglied Franz Sauter (CDU) wies darauf hin, dass im Gebiet Ilben und Ganterhof die Hauptstraße erfolgreich saniert sei, aber auch in den Seitenstraßen wie Ahornweg oder Birkenweg konnte er jetzt größere Risse feststellen, die man möglichst auch bald beseitigen sollte. Roland Thurner (UL) ergänzte, dass die im Bereich Straßenbau noch zur Verfügung stehenden Gelder voll in die Unterhaltung gesteckt werden sollten. Gerade in den Außengebieten gebe es viele Stellen, die bald ausgebessert werden sollten, um im Winter größere Schäden zu verhindern. Als Beispiel nannte er die Josef-Zähringer-Straße (Bild). Foto: Liebau