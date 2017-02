Furtwangen Gemeinden rücken enger zusammen

Man kam überein, die neue Wasserleitung "über den Berg" nach Schönwald zu verlegen. Dazu ist es notwendig, beim ehemaligen Schulhaus eine Druckerhöhungsanlage und auf dem höchsten Punkt bei der Katharinenhöhe eine Übergabestation in Form einen Hochbehälters mit zwei Kammern zu bauen.

Um auch mit Schonach einen Austausch zu ermöglichen, müssen die Schonacher eine Lösung finden. Favorisiert wird derzeit, von der Katharinenhöhe über den Furtwänglehof und Farnberg zum Korallenschacht am Rohrhardsberg anzuschließen.

Für die Notversorgung mit Schönwald sind Leitungen und Pumpstationen so ausgelegt, bis zu fünf Liter pro Sekunde zu fördern. Das ergibt am Tag 430 Kubikmeter. Furtwangen hat die wasserrechtliche Erlaubnis, aus den beiden Tiefbrunnen im Katzensteig täglich bis zu 2000 Kubikmeter zu fördern. In den vergangenen Jahren wurden im Schnitt dem Tiefbrunnen täglich 480 Kubikmeter entnommen. Es sind also genügend Reserven vorhanden, auch für Schonach.

Projekt nützt allen

Natürlich erfolgt die Lieferung nicht umsonst. Die Kommunen, die Wasser benötigen, zahlen den jeweils aktuellen gültigen Wasserpreis des Lieferanten.

"Nachbarhilfe ist selbstverständlich und auch für uns hilfreich" meinte in der Diskussion Stadtrat Franz Sauter (CDU) und ergänzte: "Unsere Fraktion ist mit dabei". Er wollte aber wissen, in wie weit die Furtwanger Bürger finanziell belastet werden.

Bürgermeister Josef Herdner erwiderte, dass die Kosten in die Kalkulation des Wasserpreises einfließen. Es seien aber auch hohe Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln möglich.

Auch Rainer Jung (FW) kündigte die Zustimmung seiner Fraktion an, "aber die Kosten sind auch für uns ein Knackpunkt".

Inwieweit der Wasserpreis steigen wird, konnte Kämmerer Franz Kleiser noch nicht sagen. Noch stehen die Baukosten nicht fest.

Roland Thurner (UL) sagte, dass auch seine Fraktion dafür sei. Er regte an, bei Bauherren und Nachbarkommunen dafür zu werben, bei Neubauten mehr Regenwasser als Brauchwasser zu benutzen, um die Wasser-Ressourcen zu schonen. Dazu gibt es ja nach wie vor den städtischen Zuschuss beim Bau einer Zisterne. Fördern und Fordern heiße die Devise.

"Wir reden hier von der achten Stelle hinter dem Komma, was den Wasserpreis betrifft", meinte Odin Jäger (FW). Bei der Abstimmung votierten schließlich alle Räte dafür, die entsprechende Vereinbarung mit den beiden Nachbarkommunen zu schließen.