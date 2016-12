Der Vorsitzende der EGT-Geschäftsführung, Karl-Heinz König (links), und Betriebsleiter Heinz Bertsche (rechts) übergaben dem Leiter Katharinenhöhe, Stephan Maier, eine Spende in Höhe von 3000 Euro. Die Summe wird, so Stephan Maier, speziell in die Einzelförderung der krebskranken Kinder einfließen. Damit soll eine neuartige Therapie-Puppe angeschafft, mit deren Hilfe die betroffenen Kinder wesentlich mehr über ihre Krankheit und die entsprechenden Therapien erfahren können. Foto: Heimpel