Furtwangen Geistlicher spricht zum närrischen Volk in Reimen

In dieser Form gibt es diese Messe seit 26 Jahren; damals wurde wegen des Golfkriegs die Fasnet weitgehend abgesagt wurde. In der Gemeinde fand eine "Fasnet auf Sparflamme" statt, die am Donnerstagmorgen eben mit einer Messe für die Narren begonnen wurde.

Auch in diesem Jahr waren wieder zahlreiche Frauen, Männer und Kinder im Häs erschienen, um so ihren Festtag zu beginnen. In einer kurzen gereimten Predigt ging Pfarrer Paul Demmelmair auf die Bedeutung der Freude ein. Er rief den Narren zu: "Ehre den singenden Menschen auf der Erde, denn sie werden einmal im Himmel Gottes Engel werden!"

In Würdigung dieses besonderen Tages erklangen ausnahmsweise in der Pfarrkirche der Narrenmarsch und zum Abschluss das Badener Lied. Die Narren waren, ebenfalls in dieser Tradition, im Anschluss an den Gottesdienst zum gemeinsamen Frühstück ins Altenheim St. Cyriak eingeladen.