Furtwangen Gegensätze prallen aufeinander

Vegan gegen Schokolade, Drop-Box oder Briefeschreiben, die ganze Palette der aktuellen Themen servierten sie auf dem silbernen Tablett und boten ein humorvolles, sehr musikalisches Menue, in dem es vor allem ums Essen als Religion und seine Entbehrungen ging. Das Publikum fühlte sich mit am Tisch, ohne jedoch mitessen zu können, wurden aber ab und an mit einbezogen. Von Ernährungs-Crashs und Diätdiskussionen ging es von sportunterstützten Lebensweise bis zum "Schlank im Schlaf", die extremen Ansichten führten zur Allergie gegen Diäten - beide verführt von der Werbung und dem angesagten Lifestyle. Immer wieder streuten sie Songs ein, vom Dankeslied an die Fleischfachverkäuferin bis zum bekannten Song "Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann“, einzeln, im Duo, im Wechsel und stets in angenehmer Stimmlage und Harmonie. Auch Tanz- und Showeinlagen auf der wahrlich kleinen Bühne bewältigten sie charmant und mühelos.

Ein weiteres Zwiegespräch entspann sich um das Thema Kontaktanzeige, ist eine Anzeige im Wochenblättle besser oder doch die Dating-App zielführender? Um Kommunikationsformen ging es wie um Freundschaftsanfragen, das Gefühl der ständigen Erreichbarkeit, um Freundschaft und um dafür notwendige Kompromisse.

Julia Eggert und Sara Markovic alias Pumper und Nickel servierten ihrem Publikum im gut besuchten "Rössle-Keller" einen sehr vergnüglichen Abend mit am Ende etwas viel Moral und Mutmachliedern. Sehr innovativ führten sie noch vor, für welche Zwecke ihre CD benutzt werden kann.