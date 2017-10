Furtwangen Gefährliches Gas tritt aus: Gebäude evakuiert

Furtwangen - Es ist kurz nach 17 Uhr als ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Furtwangen mit Blaulicht und Sirene in Richtung Bismarckstraße ausrückt. Absperrband wird an den Kreuzungen mit der Grieshaberstraße und dem Hafnergässle angebracht. Nach und nach verlassen die Bewohner des Hauses 18 das Gebäude. Rettungswagen, Polizei und der Feuerwehrarzt rücken ebenfalls an, die Straße ist voller Einsatzwagen. Schaulustige versammeln sich am Straßenrand.