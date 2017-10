Furtwangen Gefährliche Einmündungen

Auf Nachfrage teilt er die genauen Unfallzahlen mit: Ihre Gesamtzahl lag in den Jahren 2015 und 2016 bei rund 180, dieses Jahr ereigneten sich bis Ende September rund 140. Ein näherer Blick in die Statistik verrät jedoch: Im gleichen Zeitraum ereigneten sich rund acht "Bagatellunfälle" pro Monat, die in den Gesamtzahlen ebenfalls enthalten sind. Göpfert: "Das sind kleinere Sachen, wenn zum Beispiel jemand ein parkendes Auto oder den Poller streift." Von den rund 180 Fällen in den beiden vergangenen Jahren blieben daher jeweils noch rund 85 übrig, die für die Beteiligten folgenschwerer wogen.

2015 mussten zwei Menschen sterben und zwölf wurden schwer verletzt. Für das aktuelle Jahr und 2016 verzeichnet die Polizeistatistik eine erfreuliche Entwicklung: Sie weist keinen einzigen Toten auf der Gemarkung Furtwangen aus, allerdings seit 2016 insgesamt 16 Schwerverletzte. Eine in der Vergangenheit immer wieder auffällige Stelle sei auch die Einmündung der Hinterbregstraße in die B 500 am Ortsausgang Richtung Neukirch.

Göpfert zählt auf: "Seit 2012 bis einschließlich September 2017 gab es dort acht Unfälle mit drei leicht und drei schwer Verletzten. Und auch zwei Tote hat es leider gegeben." Der letzte Unfall ereignete sich dort noch in diesem Jahr. Ein Kreisverkehr soll nun Abhilfe schaffen. Gebaut wird er "im nächsten Frühjahr", wie Bürgermeister Josef Herdner auf Nachfrage berichtet. Zudem habe die neue feste Radarfalle eine Verbesserung gebracht.

Was er jedoch beklagt, sind Autorennen auf der Bundesstraße zwischen Vöhrenbach und Schönenbach sowie Furtwangen und Schönwald, über die sich Anwohner offenbar immer wieder beschwerten. Eine Anzeige ist bislang nicht beim Polizeiposten in Furtwangen eingegangen. Autofahrer müssten sich jedoch weiterhin auf Geschwindigkeitskontrollen auf diesen Straßenabschnitten einstellen.

Verkehrsexperte Arno Göpfert warnt im Hinblick auf die Hochlagen im Schwarzwald vor drei Gefahren.

n Überfrierende Nässe: Das ist die wohl tückischste aller Unfallursachen, weil die meisten Autofahrer sie erst wahrnehmen, wenn zu spät ist. Glatte Fahrbahnen kommen "vor allem in Senken und an Waldrändern vor, von denen es im Schwarzwald viele gibt". Göpfert rät: "Unbedingt die Temperaturen im Auge behalten. Langsamer fahren, wenn es auf null Grad zugeht."

n Wildwechsel: Kommt gerade im Herbst vor, wenn es früher dunkel wird. Göpfert: "Auf keinen Fall ausweichen." Die sicherste Methode: "Einfach draufhalten und bremsen." Ruckartige Fahrbewegungen, könnten unnötig gefährlich werden.

n Nasses Laub: "Man muss damit rechnen, dass Blätter auf der Straße liegen." Göpfert: "Langsam fahren."