Furtwangen Gebührenschraube lockert sich

Kanäle und natürlich die Kläranlage müssen gewartet und instand gesetzt werden. Rund 16 Kilometer neue Schmutzwasserleitungen gibt es jetzt zusätzlich im Gebiet Neukirch und Katzensteig, erklärt Dold.

Der Personalaufwand für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung wird mit rund einer Viertelmillion Euro veranschlagt. Eine Tariferhöhung der Löhne um zwei Prozent wurde im Wirtschaftsplan vorsorglich einkalkuliert.

Für 2018 sind einige Investitionen vorgesehen. So wird ein neuer Kanal in der Bühlhofstraße mit rund 245 000 Euro zu Buche schlagen. Der geplante Kreisverkehr am Kussenhof wird ebenfalls Kanalarbeiten notwendig machen, die mit 45 000 Euro veranschlagt sind. Hinzu kommen 435 000 Euro für die Schaffung eines Trennsystems in der Baumannstraße. Und der Anschluss der neuen Pumpstationen in Neukirch an das Fernsteuernetz wird mit 240 000 Euro kalkuliert.

Angesichts dieser anstehenden Investitionen will Stadtrat Thomas Riesle (CDU) jetzt schon reinen Wein einschenken: "Eine Gebührenerhöhung wird für die Einwohner unausweichlich sein", sagt er.