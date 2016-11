Furtwangen Gastgeber für Einzelmeisterschaft

Auf dem Programm standen im Wesentlichen die Einzelwettkämpfe zwischen diesen Jugendlichen. Als Rahmenprogramm fand aber auch noch eine Doppel-Meisterschaft statt, zu der jeweils zwei dieser Spieler zu einer Mannschaft zusammengetan worden. Auch von der TTG Furtwangen-Schönenbach hatten sich mehrere Jugendspieler für diese Landesmeisterschaft qualifiziert. Allerdings reichte es keinem dieser Spieler auf das Siegertreppchen.

Oliver Frässle (U 18), Marko Gasljevic (U 11) und die mit acht Jahren jüngste Spielerin des ganzen Turniers Jana Mittmann (U 11) waren zwar noch in der Vorrunde erfolgreich, scheiterten aber dann jeweils im Achtelfinale. Lara Mittmann (U 13) und Emely Huhmann (U 13) scheiterten bereits in der Vorrunde. Aber allein schon die Tatsache, sich für diese Meisterschaft im Landesverband qualifiziert zu haben, stellt eine entsprechend gute sportliche Leistung dar.

Für die TTG bedeutet dieses Turnier jedes Mal viel Arbeit. Der relativ kleine Verein muss an beiden Tagen etwa zwölf Helfer stellen, dies natürlich dann in verschiedenen Schichten. Dazu kommt im Vorfeld und im Anschluss an den Wettkampf noch die organisatorische Arbeit und der Auf- beziehungsweise Abbau. Speziell für dieses Turnier hatte die TTG sich sogar neue Tischtennis-Tische beschafft und ebenso die Absperrungen zwischen den einzelnen Spielfeldern. Einiges an Material konnte man auch beim Tischtennisclub Vöhrenbach ausleihen.